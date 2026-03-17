Preţul aurului, 17 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 2,09 lei 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 17 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 2,09 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 711,5643 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 20 februarie şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat un ban şi jumătare în raport cu dolarul american, cotat la 4,4270 lei româneşti, a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6256 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0937 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8986 lei româneşti.

