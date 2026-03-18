Preţul aurului, 18 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 5,72 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 18 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 5,72 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 705,8364 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 20 februarie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,4133 lei româneşti, a câştigat un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6157 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8945 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0940 lei româneşti.

Observator » Ştiri economice » Preţul aurului, 18 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 5,72 lei
