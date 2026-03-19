Preţul aurului, 19 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 38,28 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 19 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 38,28 lei, astfel că gramul de aur a coborât, pentru prima dată după o lună, sub pragul de 700 de lei şi a ajuns să fie cotat la 667,5562 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 2 februarie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat mai mult de trei bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5830 lei româneşti, dar a pierdut aproape trei bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,4420 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0959 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8980 lei româneşti.

