Preţul aurului, 20 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 8,12 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 20 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut, cu 8,12 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 659,4329 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 2 februarie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat mai mult de trei bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,4087 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0951 lei româneşti, şi lira sterlină, cotată la 5,8974 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5919 lei româneşti.

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰