Preţul aurului, 20 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 8,12 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 20 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut, cu 8,12 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 659,4329 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 2 februarie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat mai mult de trei bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,4087 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0951 lei româneşti, şi lira sterlină, cotată la 5,8974 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5919 lei româneşti.

O femeie a vandalizat mormântul unui român celebru! Dezvăluirile tulburătoare făcute de fiica acestuia
O femeie a vandalizat mormântul unui român celebru! Dezvăluirile tulburătoare făcute de fiica acestuia
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
