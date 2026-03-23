Preţul aurului, 23 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 50,15 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 23 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de sfârşitul săptămânii trecute

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 50,15 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 609,2766 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în 2026.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape trei bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,4373 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0989 lei româneşti, şi francul elveţian, cotat la 5,5921 lei româneşti, şi a câştigat mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8862 lei româneşti.

