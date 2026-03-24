Preţul aurului, 24 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 16,9 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 24 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 16,9 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 626,1841 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape patru bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,3982 lei româneşti, a câştigat un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5818 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0962 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8929 lei româneşti.

Ce afacere incredibilă face Ion Ţiriac în Botswana. “Şeful are drept la viaţă şi la moarte”
Ce afacere incredibilă face Ion Ţiriac în Botswana. &#8220;Şeful are drept la viaţă şi la moarte&#8221;
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Ea este femeia căreia Gigi Becali ar trebui să-i facă o biserică. Anunțul făcut de fostul avocat al patronului FCSB
Ea este femeia căreia Gigi Becali ar trebui să-i facă o biserică. Anunțul făcut de fostul avocat al patronului FCSB
CES blochează OUG pentru situația de urgență pe piața carburanților. ”Nu satisface nevoile populației”
CES blochează OUG pentru situația de urgență pe piața carburanților. ”Nu satisface nevoile populației”
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Cântăreața a confirmat despărțirea
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Cântăreața a confirmat despărțirea
Observator » Ştiri economice » Preţul aurului, 24 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 16,9 lei
