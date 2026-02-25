Antena Meniu Search
Preţul aurului, 25 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur este în creştere

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 24 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

la 25.02.2026 , 13:25
Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de ziua precedentă

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu circa un leu, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 719,6110 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 29 ianuarie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut circa un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8436 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3250 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0953 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5833 lei româneşti.

