Preţul aurului, 30 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 17,35 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 30 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 17,35 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 646,3493 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele 10 zile.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizată că leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8719 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0989 lei româneşti, sau în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5483 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,4354 lei româneşti.

Întrebarea zilei Consideraţi că datele voastre sunt în siguranţă într-un portofel digital? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰