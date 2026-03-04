Preţul aurului, 4 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu peste 11,2 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 4 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu peste 11,2 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 730,1903 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în această săptămână.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6064 lei româneşti, şi a pierdut mai mult de un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8584 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,38 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0959 lei româneşti.

