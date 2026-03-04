Preţul aurului, 4 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu peste 11,2 lei
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 4 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu peste 11,2 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 730,1903 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în această săptămână.
În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6064 lei româneşti, şi a pierdut mai mult de un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8584 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,38 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0959 lei româneşti.
