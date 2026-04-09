Preţul aurului, 9 aprilie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 7,85 lei
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 9 aprilie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 7,8551 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 663,3213 lei.
În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat mai mult de un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5139 lei româneşti, a câştigat aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8478 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0937 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3629 lei româneşti.
