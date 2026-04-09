Lovitură de teatru în cazul românilor care se certau pe un premiu de 500.000 € la Loto. Lozul nu e câștigător

După săptămâni de acuzații și un conflict care le-a destrămat relația, alimentat de un presupus câștig de jumătate de milion de euro la Loto, povestea cuplului de români din Italia se încheie cu o răsturnare de situație: lozul care a declanșat tot războiul conjugal nu este câștigător.

Totul a început cu un gest făcut din iubire, dar s-a transformat rapid într-un scandal intens mediatizat pentru ca, în final, povestea să capete o turnură complet neașteptată. Un român stabilit în orașul italian Carsoli i-a oferit iubitei sale un loz răzuibil, în valoare de 5 euro. Cadoul s-a dovedit însă mult mai valoros decât se aşteptau amândoi.

Imediat după ce a aflat că a câştigat peste jumătate de milion de euro, bucuria s-a transformat rapid în amărăciune. Femeia a plecat singură la bancă pentru a ridica premiul, apoi a dispărut fără urmă, luând cu ea biletul.

Convins că ar trebui să primească jumătate din sumă, românul, muncitor în construcții, a apelat la un avocat și a anunțat că va depune plângere la Garda Financiară. Cazul a stârnit reacții puternice și pe rețelele sociale, unde opiniile s-au împărțit: unii considerau că femeia are dreptul la toți banii, fiind vorba despre un cadou, în timp ce alții susțineau că premiul ar fi trebuit împărțit.

Între timp, lozul a fost verificat oficial de Agenția Vămilor și Monopolurilor din Italia, iar situația a fost clară: biletul NU era câștigător. Lozul nu fusese răzuit complet, iar numărul interpretat drept 13 era, de fapt, 43, o parte din cifră fiind acoperită, scrie Sky TG24.

Astfel, după săptămâni de acuzații și un conflict care le-a distrus relația, cei doi au rămas fără nimic: nici bani, nici iubire.

