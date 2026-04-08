Preţul aurului, 8 aprilie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 9,55 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 8 aprilie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 9,55 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 671,1764 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 18 martie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape cinci bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,3602 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0949 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5292 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8559 lei româneşti.

