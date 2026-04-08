Preţul aurului, 8 aprilie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 9,55 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 8 aprilie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 9,55 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 671,1764 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 18 martie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape cinci bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,3602 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0949 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5292 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8559 lei româneşti.

