O dramă tulburătoare care poate da de gândit părinţilor din toată ţara. Un adolescent olimpic din Iaşi, care voia să devină preot, şi-a pus capăt zilelor. Familia face o acuzaţie gravă: un individ cunoscut în mediul online l-a împins spre gestul extrem, cu o provocare ca în Balena Albastră. Poliţiştii încearcă să-l găsească pe bărbat, însă misiunea este dificilă pentru că e vorba despre un străin cu multe conturi false.

Gabriel avea 14 ani, era olimpic la religie şi visa să fie preot. Se simţea neînţeles aşa că s-a refugiat pe reţelele sociale şi în jocuri video, recunosc apropiaţii. De asta ar fi profitat și individul care l-a împins la moarte. Tatăl l-a găsit spânzurat în curte în ziua când familia sărbătorea Paştele Catolic.

"Am fost eu prost că nu mi-am dat seama că el a fost așa, că dacă vorbeam cu el poate îl salvam. Izolarea de familie. Când era cu familia se simțea trist, când vorbea cu persoana respectivă era fericit. Nu mai comunica. Eu nu îl consider vinovat, el a fost împins de la spate! Eu am fost vinovat că nu am comunicat cu el. Trebuie să-l iau aşa, hai Găbiţule, ce s-a întâmplat cu tine? Asta am simţit eu acum că trebuie să fac atunci şi nu am făcut. Şi sufletul mă doare", a mărturisit Iosif Giurgi, tatăl băiatului.

Băiatul de 14 ani a fost abordat pe Instagram. Era convins că are un prieten care-l ascultă şi-l înţelege.

Articolul continuă după reclamă

"Toată viața lui era pe telefon, avea mesaje, conversații, chiar și un jurnal îl avea pe telefon și nu voia să vorbească cu nimeni, doar zâmbea foarte mult la telefon", a spus și Andreea Giurgi, sora băiatului.

Conversaţiile s-au purtat luni de zile, spune familia, până când adolescentul a fost provocat să facă anumite misiuni.

"El m-a rugat să pună o poză pe Instagram să facă şi el urmăritori. I-am zis că poate să pună o poză cu el. Acest băiat îi trimitea inimoare, foarte multe emoticoane şi mi-am dat seama că ceva nu este ok. Înainte ne iubea, vorbea foarte deschis cu noi, orice se întâmplă la şcoală ne zicea", a mai povestit sora băiatului.

Din propriile investigaţii, familia a decoperit că în spatele contului ar fi un un bărbat din pakistan, care se dă drept adolescent și abordează alți copii Şi sora lui Gabriel a fost căutată de individ.

"Contactează tinerii random pe internet şi doreşte să-i inducă în eroare, îi manipulează şi le dă provocări. A zis că nu are prieteni adevăraţi, lumea asta este foarte falsă şi prieteni adevăraţi nu există", a spus Andreea Giurgi.

Tatăl băiatul a făcut plângere la poliţie, în speranţa că individul va fi prins înainte să facă alte victime.

"Este relativ greu de identificat. Aceste profiluri după ce au fost create, foarte uşor pot fi şterse. Sunt foarte multe aplicaţii criptate, este dificil de dat de ele", a declarat avocata Raluca Andrei.

Specialiştii trag un semnal de alarmă: copii lăsați prea mult timp singuri pe telefon sunt în pericol. Să ştii ce face copilul tău pe internet nu mai este opţiune, ci o responsabilitate esenţială.

"Există aplicaţii de control parental, nu neapărat să ne transformăm în spioni, dar să putem urmări cât de cât pe unde umblă copilul nostru în mediul online. Dar mai important este să creăm un mediu de încredere între noi şi copiii noştri", a explicat psihologul Teodor Răileanu-Olariu.

În urmă cu două săptămâni, un alt băiat de 12 ani din judeţul Suceva a căzut în capcana provocării mortale "Balena Albastră", care face de un deceniu victime printre copiii. Tiparul e acelaşi. Şi el era un băiat liniştit, dar care se pierdea adesea în telefonul mobil. Poliţiştii încearcă să facă legătura între cele două cazuri.

Clara Mihociu

Întrebarea zilei Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă? Acasă În vacanţă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰