Un român de 31 de ani a murit într-un cumplit accident de motor în Italia. Vasile, aruncat direct pe asfalt

Sfârşit dramatic pentru un român de 31 de ani din Italia. Vasile a fost aruncat direct pe asfalt în urma unei coliziuni violente între o maşină şi motocicleta pe care se afla.

Accidentul a avut loc în provincia Mantova, marţi, puţin după ora 17. Românul se afla pe motocicletă în zona Valdaro, când din motive care urmează să fie stabilite de poliţişti, s-a izbit frontal de o maşină. Impactul a fost devastator pentru român. A fost aruncat pe asfalt şi a suferit răni grave.

A murit la spital

A fost transportat la Spitalul Civil din Brescia, iar în ciuda eforturilor medicilor inima românului s-a oprit, scrie Brescia Today.

Pe motocicletă se mai afla un pasager, care a suferit, de asemenea, răni grave în accident și a fost transportat la spitalul Mantua în stare critică. Şi şoferiţa de 74 de ani aflată la volanul autoturismului a suferit un traumatism toracic, fără urmări grave.

Vasile era pasionat de motociclete şi avea o fetiţă, care acum va creşte fără tatăl său.

