Preţul aurului, 7 aprilie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,73 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 7 aprilie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,73 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 661,6256 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat circa un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,52 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,4068 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0963 lei româneşti, şi lira sterlină, cotată la 5,8481 lei româneşti.

