Preţul unui bitcoin astăzi, joi 15 ianuarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 15 ianuarie 2026.

de Redactia Observator

la 15.01.2026 , 12:23
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 96.831 dolari sau  83.265 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 97.735 dolari sau 84.042 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 91.023 dolari sau 78.430 euro.

