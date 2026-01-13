Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 13 ianuarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 13 ianuarie 2026.

de Redactia Observator

la 13.01.2026 , 10:49
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 92.042 dolari sau 78.954 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 92.210 dolari sau 79.097 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, însă, sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 93.524 dolari sau 79.873 euro.

