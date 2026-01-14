Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 14 ianuarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 14 ianuarie 2026.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 95.038 dolari sau 81.581 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 95.801 dolari sau 82.236 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 91.280 dolari sau 78.224 euro.

