Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 14 ianuarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 14 ianuarie 2026.

de Redactia Observator

la 14.01.2026 , 09:20
Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 14 ianuarie 2026 Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 14 ianuarie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 95.038 dolari sau 81.581 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 95.801 dolari sau 82.236 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 91.280 dolari sau 78.224 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 14 ianuarie pret bitcoin
Înapoi la Homepage
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
„Așteptăm să murim ca la Rahova?” Bucureșteni disperați că trebuie să stea în frig în case, pe timp geros. Cum supraviețuiesc fără căldură două femei din sectorul 4
„Așteptăm să murim ca la Rahova?” Bucureșteni disperați că trebuie să stea în frig în case, pe timp geros. Cum supraviețuiesc fără căldură două femei din sectorul 4
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
Panică într-un avion! Pasagerii au auzit zgomote și țipete din compartimentul de cală: ”Nu am mai pățit așa ceva în viața mea”
Panică într-un avion! Pasagerii au auzit zgomote și țipete din compartimentul de cală: ”Nu am mai pățit așa ceva în viața mea”
Comentarii


Întrebarea zilei
Obişnuiţi să donaţi sânge?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 14 ianuarie 2026