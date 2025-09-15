Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, luni 17 septembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 17 septembrie 2025.

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 12:58
Preţul unui bitcoin astăzi, luni 17 septembrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, luni 17 septembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de valoarea atinsă la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la  114.915 dolari sau 97.919 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 116.728 dolari sau 99.464 euro.

Nivelul atins la momentul actual este şi peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 112.069 dolari sau 95.373 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 15 septembrie pret bitcoin
Înapoi la Homepage
Gestul uriaş al milionarului care are un salariu de 33.000 de euro pe lună în România: “Face asta din banii lui”
Gestul uriaş al milionarului care are un salariu de 33.000 de euro pe lună în România: &#8220;Face asta din banii lui&#8221;
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, luni 17 septembrie 2025