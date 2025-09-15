Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 17 septembrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, luni 17 septembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de valoarea atinsă la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 114.915 dolari sau 97.919 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 116.728 dolari sau 99.464 euro.

Nivelul atins la momentul actual este şi peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 112.069 dolari sau 95.373 euro.

