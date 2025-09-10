Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 10 septembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 10 septembrie 2025.

de Redactia Observator

la 10.09.2025 , 12:16
Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 10 septembrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 10 septembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de valoarea atinsă la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 112.331 dolari sau 95.726 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 112.982 dolari sau 96.430 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 111.752 dolari sau 95.335 euro.

