Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 9 septembrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 9 septembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de valoarea atinsă la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 112.918 dolari sau 96.105 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 113.210 dolari sau 96.353 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 111.410 dolari sau 94.496 euro.

