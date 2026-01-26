Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, luni 26 ianuarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 26 ianuarie 2026.

de Redactia Observator

la 26.01.2026 , 13:40
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 87.706 dolari sau 73.944 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 88.831 dolari sau 74.893 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 92.523 dolari sau 78.159 euro.

