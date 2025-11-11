Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 11 noiembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 11 noiembrie 2025.

de Redactia Observator

la 11.11.2025 , 14:12
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 105.197 dolari sau 91.038 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 107.244 dolari sau 92.809 euro.

Nivelul atins la momentul actual este mai ridicat decât nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 101.270 dolari sau 87.593 euro.

