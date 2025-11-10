Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, luni 10 noiembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 10 noiembrie 2025.

de Redactia Observator

la 10.11.2025 , 13:18
Preţul unui bitcoin astăzi, luni 10 noiembrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, luni 10 noiembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 106.044 dolari sau 91.791 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 106.545 dolari sau 92.268 euro.

Nivelul atins la momentul actual este mai ridicat decât nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 105.992 dolari sau 92.319 euro.

