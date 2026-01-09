Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 9 ianuarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 9 ianuarie 2026.

de Redactia Observator

la 09.01.2026 , 12:16
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 90.183 dolari sau 77.536 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 91.412 dolari sau 78.459 euro.

Nivelul atins la momentul actual este aproximativ asemănător cu nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 90.023 dolari sau 77.289 euro.

