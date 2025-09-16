Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 16 septembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 16 septembrie 2025.

de Redactia Observator

la 16.09.2025 , 12:27
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de valoarea atinsă în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 115.694 dolari sau 98.849 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 116.031 dolari sau 99.137 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 111.529 dolari sau 95.208 euro.

