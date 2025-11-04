Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 4 noiembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 4 noiembrie 2025.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 104.432 dolari sau 90.532 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 108.219 dolari sau 93.815 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 112.788 dolari sau 97.942 euro.

