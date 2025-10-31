Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 31 octombrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 31 octombrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 109.987 dolari sau 94.363 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 110.273 dolari sau 94.691 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 111.080 dolari sau 95.205 euro.

