Preţul unui bitcoin astăzi, luni 3 noiembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 3 noiembrie 2025.

de Redactia Observator

la 03.11.2025 , 08:09
Preţul unui bitcoin astăzi, luni 3 noiembrie 2025

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 107.592 dolari sau 93.005 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 111.133 dolari sau 96.075 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 114.169 dolari sau 98.455 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 3 noiembrie pret bitcoin
