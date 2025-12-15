Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, luni 15 decembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 15 decembrie 2025.

de Redactia Observator

la 15.12.2025 , 10:37
Preţul unui bitcoin astăzi, luni 15 decembrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, luni 15 decembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 89.874 dolari sau 76.555 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 90.214 dolari sau 76.844 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 90.659 dolari sau 77.058 euro.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 15 decembrie pret bitcoin
