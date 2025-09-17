Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 17 septembrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 17 septembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de valoarea atinsă în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 116.364 dolari sau 98.520 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 117.303 dolari sau 99.344 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 113.849 dolari sau 96.454 euro.

