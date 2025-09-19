Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 19 septembrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 19 septembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de valoarea atinsă în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 116.976 dolari sau 98.844 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 117.888 dolari sau 99.615 euro.

Totuşi, nivelul atins la momentul actual încă este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 116.100 dolari sau 98.108 euro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰