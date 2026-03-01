Conflictul din Orientul Mijlociu afectează economia mondială, iar primele efecte le-am putea vedea chiar din următoarele zile la pompă. Am putea plăti chiar 10 lei pe litrul de combustibil. În centrul tensiunilor se află Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume. Pe aici trece aproximativ o treime din petrolul transportat pe mare la nivel global, adică aproape 20% din consumul mondial. Orice blocaj înseamnă un șoc major pentru piețele energetice, întârzieri în aprovizionare şi creșteri rapide ale prețului petrolului.

Zilnic, între 200 și 300 de nave tranzitează Stramtoarea Ormuz. Este ruta prin care își exportă petrolul giganți precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Kuweit spre Asia, Europa şi America de Nord.

Iranul trage focuri de avertisment în Ormuz

Încă de ieri, navele care urmau să traverseze strâmtoarea au primit mesaje radio prin care li s-a interzis accesul. Astăzi, Iranul a deschis focul asupra puținelor nave care încă nu părăsiseră zona. Imaginaţi-vă Ormuzul drept principalul robinet petrolier al lumii.

"În momentul de față, nu avem o blocadă oficială. Dacă ei au capacitatea ca să blocheze strâmtoarea, adică militar cu tot ce are la dispoziție, asta ne duce, practic, într-un scenariu în care prețul poate să ajungă la 90-100 de dolari pe baril, în decursul săptămânii viitoare", a afirmat Eugenia Gusilov, expertă în energie.

Vineri, încă dinainte de escaladarea conflictului, piața deja lua în calcul riscurile. Petrolul Brent se vindea la aproximativ 73 de dolari pe baril, cu aproape 20% mai mult decât la începutul anului.

Benzina ar putea ajunge la 9 lei pe litru

Intr-un scenariu în care conflictul este limitat, experţii spun că prețul ar putea trece de 80 de dolari, nivel atins și în timpul conflictului de 12 zile din Iran, anul trecut. Dacă însă conflictul se prelungește, prețul ar putea urca până la 100 de dolari, ceea ce ar crește inflația globală cu aproximativ 0,6–0,7 puncte procentuale.

"Probabil noi vom simți la pompă destul de repede evoluția prețului petrolului pentru că nu mai sunt stocurile de altădată. În România ne așteptăm ca în următoarele două săptămâni, dacă acest conflict va continua, să vedem prețurile la 9 lei pe litru", a spus Adrian Negrescu, analist economic.

Piața gazelor naturale ar suferi o lovitură la fel de dură. Qatarul este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de gaze naturale lichefiate. Singura rută maritimă pentru exporturile sale trece prin strâmtoarea Ormuz. O blocadă ar tăia accesul Europei și al Asiei la o sursă vitală de energie

Efect de domino în transportul maritim mondial

Transportul maritim de mărfuri la nivel global ar fi şi el afectat, iar efectul s-ar răsfrânge asemenea unui domino asupra tuturor industriilor. ​

"Prin strâmtoarea Ormuz trece mare parte din comerțul mondial cu bunuri. Tot ce ține de mărfuri care vin din China, din India, de la electronice, electrocasnice, haine, îmbrăcăminte, încălțăminte, până la piese auto și cipuri. Transportatorii vor trebui sa ocoleasca Africa. Asta înseamnă costuri mai mari de transport, înseamnă prime de asigurare mai mari", a completat Adrian Negrescu.

Iranul a amenințat în repetate rânduri că ar putea bloca strâmtoarea dacă va fi atacat. ​

