Produsele care se vor scumpi cel mai mult de la 1 august. Majorările ajung şi la 25%

"Acest furnizor ne-a anunţat că vom avea o scumpire de la 1 august. În momentul de faţă costă 17,5 lei, iar după scumpire va costa 19,5 lei". Sunt primele creşteri de preţuri anunţate de micii producători români.

"Avem majorări între 10 şi 15%. Ceea ce este mult, deoarece trebuie să adăugăm şi schimbarea cotei de tva. Vom aveam măriri de preţuri la lactate şi la mâncarea gătită. Se plâng că au probleme cu scumpirea curentului electric şi a materiei prime", a declarat Ştefania Grama, proprietar băcănie.

Şi marii furnizori anunţă scumpiri. Spre exemplu, un important producător de ouă, prezent în mai multe lanţuri de supermarket-uri. "Chiar dacă nu era majorarea cotei de TVA, oricum vedeam o majorare a preţului. Putem să vedem o creştere de 5-10% a preţurilor către retaileri. Vedem o presiune pe majorarea preţului de achiziţie a diverselor materiale. Ne aşteptăm ca preţul energiei să crească. Şi n-o vedem o perioadă favorabilă pentru consumatori", a declarat Horia Cardoş, producător de ouă.

Produsele care se vor scumpi cel mai mult

Iar pe lângă ouă, vom vedea creşteri de preţuri la mezeluri. Cu 5%, într-o primă fază, şi cu 8% pentru lactate. Vom plăti mai mult şi pentru băuturi alcoolice, cu 5%, dar şi pentru hrana de animale, cu 10%. Cafeaua e produsul unde vom vedea poate cele mai mari scumpiri: 20-25%. Cifrele deja au fost înaintate de mai mulţi mari furnizori, aşa că vor afecta întreaga piaţă.

"Îşi iau nişte măsuri de siguranţă. Noi ştim că avem un preţ la energie de 1,5 - 1,6. Multe companii îşi iau o marjă de siguranţă pentru că se gândesc că probabil în decembrie-ianuarie nu vor avea cu ce să plătească factura la energie", a declarat Feliciu Paraschiv, Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii.

În plus, scumpirile ar mai putea avea o cauză: noi toţi le anticipăm. "Chiar dacă aparent, pe un calcul matematic, am vedea că preţurile n-ar trebui să crească cu cât creşte preţul la carburanţi sau tva-ul, în realitate ele cresc mai mult, din cauza anticipărilor inflaţioniste. Va fi o explozie a inflaţiei, determinată de mai multe elemente, nu doar de creşterea tva-ului. Este cauzată de toate celelalte creşteri de taxe. Perspectiva creşterii impozitului pe dividende, care deja a crescut în ultimul an, scoate bani din afacerile oamenilor", a explicat Bogdan Glăvan, profesor de economie.

"Dificil, dar trebuie să recuperăm din urmă ce nu s-a făcut la timp...toate cheltuielile..s-au făcut fără măsură". Comercianţii se aşteaptă să tot primească actualizări ale preţurilor. În plus, vor trebui să ajusteze şi cotele de TVA. Pentru alimente, cota va creşte de la 9% la 11%.

