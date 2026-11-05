Proiect USR pentru reducerea facturilor la curent. Românii și-ar putea monta panouri solare pe balcon

Trei deputați USR, Cezar Drăgoescu, Cristina Prună şi George Gima propun soluții prin care locatarii de la bloc ar putea beneficia de energie solară și și-ar putea reduce facturile la electricitate. Proiectele depuse prevăd posibilitatea montării panourilor solare pe balcoanele apartamentelor, dar și instalarea unor sisteme fotovoltaice pe acoperișurile blocurilor, prin investiții realizate de asociațiile de proprietari.

"Scăderea facturilor la curent va deveni mult mai uşoară! Chiar şi pentru cei care stau la bloc, adică pentru peste 8 milioane de români. Panourile solare nu trebuie să fie un lux rezervat doar celor care locuiesc la casă. Ceea ce propunem prin proiectele depuse astăzi sunt măsuri pragmatice prin care tranziţia energetică poate aduce economii directe cetăţenilor. Un pas concret pentru economii reale în bugetul fiecărei familii", a declarat deputatul USR Cezar Drăgoescu, unul dintre iniţiatori.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de USR, primul proiect completează Codul urbanismului (Legea nr. 169/2026) astfel încât să fie permisă montarea pe balcoane şi logiile locuinţelor a unor sisteme fotovoltaice formate din unul sau cel mult patru panouri fotovoltaice alăturate, un invertor cu puterea maximă continuă la ieşire, în curent alternativ, de cel mult 800 VA şi, opţional, o instalaţie de stocare a energiei electrice. Sistemele vor fi cu prinderi reversibile, fără intervenţii asupra structurii de rezistenţă şi cu respectarea reglementărilor privind securitatea la incendiu.

"Energia astfel produsă va putea fi folosită pentru consumul propriu al proprietarului apartamentului şi, implicit, va reduce substanţial factura la curent a acestuia. Proiectul încurajează energia verde şi independenţa energetică, fără a neglija siguranţa, protejarea clădirilor şi aspectul urban", a transmis formaţiunea.

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Al doilea proiect completează Legea privind asociaţiile de proprietari şi administrarea condominiilor (Legea nr. 196/2028) în sensul introducerii posibilităţii de a fi montate - pe acoperiş, terasă sau alte părţi comune ale blocului – de instalaţii de producere a energiei din resurse regenerabile. Montarea se va putea face prin decizie a Adunării Generale a proprietarilor, cu acordul a două treimi din numărul total de proprietari şi cu acordul scris al proprietarilor direct afectaţi.

"Astfel, se vor reduce costurile cu energia consumată în spaţiile comune şi se vor diminua contribuţiile proprietarilor la cheltuielile asociaţiei. Proiectul încurajează investiţiile colective, responsabilitatea energetică şi utilizarea eficientă a acoperişurilor, păstrând totodată cerinţele de siguranţă şi protecţie a clădirii", a mai transmis USR.