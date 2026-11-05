România se numără printre țările în care instalațiile militare americane ar putea deveni ținte ale Iranului, în cazul escaladării războiului cu Statele Unite. Avertismentul a apărut în publicația iraniană radicală Kayhan, care a menționat și alte cinci state europene. Declarațiile vin într-un moment de tensiune între Washington și Teheran, în condițiile în care negocierile pentru încheierea conflictului sunt încă departe de un acord, potrivit Reuters.

România ar putea fi ținta Iranului dacă SUA reaprind războiul, amenință presa de la Teheran - Profimedia

Publicația iraniană Kayhan a scris marți că instalațiile americane din România, Marea Britanie, Italia, Grecia, Albania și Cipru ar putea fi vizate dacă ostilitățile dintre Iran și Statele Unite vor fi reluate. Este vorba despre un scenariu prezentat de publicație, nu despre anunțarea oficială a unor atacuri.

Avertismentul apare în contextul în care oficialii iranieni amenință cu represalii militare în cazul unor noi lovituri americane. Un înalt reprezentant de la Teheran a declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că Iranul va răspunde ferm oricărui atac al Statelor Unite, atât în Orientul Mijlociu, cât și în afara regiunii.

Trump nu exclude noi atacuri asupra Iranului

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt pregătite să reia operațiunile militare împotriva Iranului, dar a sugerat că nu există, deocamdată, motive pentru o intervenție imediată.

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"Suntem pregătiți. Suntem gata de acțiune dacă va fi nevoie, dar s-ar putea să nu existe niciun motiv pentru asta", a afirmat Trump într-un interviu acordat Financial Times.

Declarațiile au venit după ce Statele Unite au efectuat atacuri descrise drept "defensive" asupra insulei iraniene Qeshm. Potrivit unui oficial american, operațiunile au vizat sisteme de rachete sol-aer utilizate împotriva obiectivelor SUA. Un alt oficial a precizat că atacurile au fost limitate și nu indică reluarea unor operațiuni militare de amploare.

Iranul amenință cu represalii și impune condiții pentru un acord

Șeful Statului Major al forțelor armate iraniene, Ali Abdollahi, a declarat că armata își actualizează listele de ținte, care includ obiective americane și israeliene, și că va reacționa imediat în cazul unor amenințări.

La rândul său, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a avertizat că răspunsul Teheranului la orice acțiune militară americană va fi imprevizibil și nu va fi limitat geografic. Între timp, negocierile pentru încheierea conflictului continuă prin intermediul Qatarului. Un înalt oficial iranian a declarat pentru Reuters că cele două părți rămân departe de un acord.

Teheranul cere ridicarea sancțiunilor petroliere, încetarea blocadei navale americane și deblocarea fondurilor iraniene înghețate, în schimbul redeschiderii Strâmtorii Ormuz.

"Condițiile Teheranului trebuie îndeplinite dacă SUA vor ca Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă", a avertizat oficialul iranian.