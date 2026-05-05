Ce se întâmplă dacă nu îţi duci copilul la grădiniţă

Se apropie vara, iar asta înseamnă, pentru mulţi părinţi din România, începerea căutărilor pentru un loc la o grădiniţă pentru copiii lor.

Există, însă, şi multe cazuri în care părinţii se îndreaptă spre grădiniţe private sau chiar cazuri părinţii refuză să-şi mai dea copiii la grădiniţă şi preferă ca ei să fie învăţaţi la domiciliu, chiar dacă o asemenea decizie se poate lăsa cu repercusiuni serioase pentru părinţi.

În România, grădiniţa este obligatorie de la grupa mijlocie

În România, învățământul preșcolar (grupa mare și grupa mijlocie) a devenit obligatoriu. Se consideră că astfel copiii vor putea fi pregătiţi, măcar din punct de vedere social, pentru impactul cu şcoala.

Micuţii care nu frecventează grădiniţa înainte de a ajunge la şcoală pot întâmpina dificultăți în adaptarea la rigorile școlii, pierzând oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile sociale și motrice de bază.

Ce se întâmplă dacă nu îţi înscrii copilul la grădiniţă

Legislaţia în vigoare prevede sancțiuni pentru nerespectarea obligației de a asigura participarea preșcolarului la cursuri. Se pot acorda inclusiv amenzi, dar există şi posibilitatea de a transforma eventualele amenzi în ore de muncă în folosul comunităţii.

Se ia în calcul inclusiv scenariul conform căruia copilul este înscris la grădiniţă în mod oficial, dar nu frecventează cursurile aferente învăţământului preşcolar. În acest caz, autorităţile se pot sesiza şi pot investiga situaţia pentru a preveni eventualul abandon şcolar.

