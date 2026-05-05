Explozie la o fabrică de artificii din China. Cel puțin 26 de oameni au murit

Dezastru de dimensiuni impresionante în urma unei explozii urmată de un incendiu uriaş la o fabrică de artificii din China. Cel puţin 26 de oameni şi-au pierdut viaţa şi peste 60 de persoane au fost rănite.

de Redactia Observator

la 05.05.2026 , 14:40

Imaginile surprinse la locul deflagraţiei sunt impresionante şi au un puternic impact emoţional.

Zeci de clădiri rezidenţiale aflate la circa un kilometru distanţă au fost avariate iar incendiul izbucnit a dus la evacuarea populaţiei pe o rază de 3 kilometri.

Şapte oameni au fost scoşi de sub dărâmături cu ajutorul echipelor de salvare care au folosit câine drone şi roboţi pentru căutarea supravieţuitorilor.

Autoritățile investighează cauza exploziei

Aproape 500 de salvatori au fost trimiși, iar persoanele aflate în zonele de pericol au fost evacuate de autorități, invocând riscurile ridicate prezentate de două depozite de praf de pușcă de la fața locului, se arată în raport.

Autoritățile investighează cauza exploziei, dar au luat „măsuri de control” împotriva celor responsabili de companie, se menționează în raport, fără a se specifica însă care sunt aceste măsuri.

Pentru a preveni alte accidente în timpul operațiunii, echipele de salvare au adoptat măsuri precum pulverizarea și umidificarea pentru a elimina potențialele pericole.

