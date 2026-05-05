Grindeanu, replică pentru Bolojan: Baroni? Vreți să vorbim de banii primiți de Bihor și Oradea în ultimii ani?

Președintele PSD Sorin Grindeanu l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan, marți, în plenul Parlamentului, la dezbaterea moțiunii depuse împotriva Guvernului.

„Inițial n-am vrut să iau cuvântul la această moțiune, pentru că eu consider că există viață și după acest vot și consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe. Dar trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus prim-ministrul Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Și nu vorbesc de bani europeni.

Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură. Aeroporturi? Vreți să vorbim de aeroportul din Oradea? Dacă se susține economic acest aeroport, înseamnă că nu mai înțelegem lucrurile din punct de vedere economic. Vă rog să verificați câți pasageri sunt pe cursele subvenționate de Consiliul Județean de la Oradea la Varșovia. Curse subvenționate. Trei", a declarat Sorin Grindeanu.

Selecțiile la companiile de stat

El a vorbit și despre selecțiile la companiile de stat.

„Știți că la Energie, în ultimii zece ani, PSD-ul a fost zece luni, în rest, dumneavoastră, de la PNL. Și mai un lucru. Da. La Energie, selecțiile au fost întoarse, când era ministru, majoritatea, majoritatea, când era ministru un reprezentant al PNL, iar la Transporturi, au fost întoarse din cauza a două persoane. Ghiciți cine. Pupilul dumneavoastră Foghiș, de la Oradea, care acum este la SAPE cu 50.000 de lei pe lună. 50.000 de lei pe lună. Atât aia. Și al doilea, dacă vă spune ceva, domnul Mihai Barbu, fostul trezorier PNL. Astea sunt cele două selecții care n-au fost acceptate de către Comisia Europeană”, a adăugat Grindeanu.

