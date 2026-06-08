Filiala București a Partidului Umanist Social Liberal a inaugurat un nou sediu al organizației, în prezența conducerii partidului şi a reprezentanților organizațiilor locale. Acest moment marchează o nouă etapă în dezvoltarea PUSL şi reconfirmă obiectivele asumate în sprijinul cetăţenilor, cu accent pe susţinerea copiilor şi a familiilor, dar și pe identificarea unor soluții echitabile pentru eliminarea inechităților din sistemul pensiilor militare.

Prin inaugurarea noului sediu, reprezentanții PUSL notează: "Partidul îşi reafirmă sprijinul acordat bucureştenilor, promovează educaţia şi dialogul deschis cu oamenii".

"Este în primul rand o revenire a unei echipe și a unui partid în prim planul vieții politice românești. Suntem acum coagulați, suntem deja organizați și vom avea în viitorul extrem de apropiat foarte multe evenimente care sa arate toată strategia politică pe care o vom urma în perioada următoare. Cu siguranță toți oamenii cărora ne vom adresa vor gasi în purtătorii noștri de mesaj oameni care știu despre ce vorbesc, oameni care știu cum să rezolve problemele, pentru că le și cunosc și au și lucrat până acum pentru a putea să evidențieze niște soluții reale și rapide pentru îmbunătățirea vieții tuturor românilor", a spus Daniel Florea, lider al PUSL București.

De asemenea, este un pas înainte pe care partidul îl face pentru implicarea directă în în viața comunităților. Dar, în acest mod, este evidențiat și rolul organizațiilor locale în consolidarea proiectului politic umanist.

Articolul continuă după reclamă

"Trebuie sa ne întâlnim cu cât mai mulți cetățeni și să le explicăm ce se întâmplă cu PUSL, care sunt ideile pe care le promoveaza și atunci o să spun că în atenția PUSL este omul, cu bunele, cu relele, cu problemele. Îmi doresc ca sediul de aici să fie în permanență plin, iar cetățenii din Sectorul 3 și din București să vină și să sesizeze ori de câte ori este nevoie pe cei care sunt în sediu și să spună cu ce probleme se confruntă cu anumite instituții care încalcă legea", a spus și Grațiela Gavrilescu- Președinte BEX al PUSL.

Şi Lavinia Șandru, președintele BCSC al PUSL, a vorbit despre nevoia unei politici centrate pe oameni și pe valorile care unesc societatea.

"Este foarte important să fii printre oameni tot timpul și este foarte important că PUSL a deschis acest sediu aici într-un cartier din Sectorul 3 unde este foarte multă lume. În felul acesta putem să fim în fiecare zi printre oameni pentru că această comunicare directă pe care să o avem cu fiecare cetățean până la urmă este cea mai importantă", a spus și Lavinia Șandru.

În plus, prin inaugurarea acestui nou sediu este subliniat importanța implicării și a dezvoltării organizaționale.

"Totdeauna comunicarea este importantă, un sediu este la fel de important pentru că aici ne vom întâlni cu cetățenii, vom discuta problemele Bucureștiului care nu sunt puține, sunt multe", a adăugat Liviu Negoiță, vicepreședinte BPN al PUSL.