Programul "Rabla" intră din nou în viteză: de luni, dealerii auto vor fi validați, iar șoferii care vor să-și schimbe mașina veche cu una nouă, cu sprijin de la stat, pot începe să-și pregătească dosarele. După suspendarea programului, piaţa auto a fost într-o cădere liberă, iar analiştii vorbeau de cel mai slab început de an din 2021 încoace.

De luni până miercuri, dealerii vor fi validaţi pentru programul Rabla. Administrația Fondului pentru Mediu trebuie să-i aprobe, apoi aceștia semnează contractele prin care se obligă să accepte voucherele, să aplice reducerile și să livreze mașinile la timp.

Valoarea voucherelor

Pentru șoferi, înscrierile vor începe la final de septembrie, după regula "primul venit, primul servit". Fiecare trebuie să facă înscrierea singur. Descarci cererea din aplicația AFM, o completezi, o semnezi online și o trimiți înapoi împreună cu buletinul și cele două certificate fiscale - de la primărie și de la ANAF.

Ecotichetul pornește de la 10.000 de lei pentru o mașină pe benzină, 12.000 pentru un hibrid clasic, 15.000 pentru un plug-in hibrid și ajunge la 18.500 de lei pentru o electrică. În 20 de ani de Rabla, peste 700.000 de români și-au luat mașini noi, iar mai bine de un milion de rable au ajuns la casat.

