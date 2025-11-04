Rafinăria Petrotel vândută de Lukoil către Gunvor. Expert: Ar rămâne indirect tot sub controlul Rusiei

Pleacă ruşii de la Lukoil din România? După mai multe zile de speculaţii, presa de la Moscova pare să confirme că subsidiara Litasco, care deţine cele peste 300 de benzinării de la noi şi rafinăria de la Ploiești, ar urma să fie inclusă în pachetul de active care ar urma să fie transferate către Gunvor, o companie cu sediul în Elveția, cofondată de un oligarh apropiat lui Putin. Ministerul Energiei spune că, atunci când tranzacția va fi oficială, va fi analizată pentru a vedea dacă afectează securitatea națională. Unii analişti avertizează că tranzacția ar putea fi o strategie de a transfera aceste active către o entitate care nu este încă sancționată. Cu alte cuvinte activele Lukoil ar rămâne indirect sub controlul Rusiei sau al oligarhilor ruși.

Termenul limită: 21 noiembrie 2025

Pentru a opri fluxul de bani către regimul lui Vladimir Putin, americanii au impus sancţiuni împotriva ruşilor de la Lukoil. Trezoreria SUA a permis temporar ca anumite tranzacții cu Lukoil și Rosneft să aibă loc până pe 21 noiembrie 2025. Asta înseamnă că, deși cele două companii sunt supuse sancțiunilor, SUA oferă o perioadă de tranziție pentru ca firmele internaționale să își încheie relațiile comerciale sau contractele existente cu ele.

În faţa acestor restricţii care le blochează afacerile, compania de la Moscova a anunţat pe 28 octombrie că-şi vinde activele din străinătate. În România, Lukoil are trei segmente de business: rafinăria Petrotel de la Ploiești, o rețea de benzinării și licențe pentru explorarea petrolului și gazelor în Marea Neagră. Ele sunt deținute de o altă sucursală a Lukoil, o companie care se cheamă Litasco.

Pe 30 octombrie, grupul petrolier rus a anunţat că va vinde aproape tot ce are în afara Rusiei, benzinării, rafinării, afaceri cu petrol, către Gunvor, unul dintre cei mai mari traderi globali de materii prime, fondat în 1997 de miliardarul rus Ghenadi Timcenko (locul 6 în topul Forbes Rusia, cu o avere de 23,2 miliarde dolari şi oligarh apropiat de Putin) și miliardarul suedez Torbjorn Tornqvist.

Presa rusă: Rafinăria și benzinăriile Lukoil din România vor fi preluate tot de Gunvor

Kommersant a confirmat recent că Gunvor ar urma să cumpere "compania LUKOIL International GmbH, cu active evaluate la peste 19 miliarde de euro, inclusiv subsidiara Litasco, rafinării în Europa și proiecte de extracție în peste zece țări. Părțile au convenit principalele condiții ale tranzacției, astfel încât reducerea de preț ar putea fi mai mică decât se estima".

Pentru a se putea realiza tranzacția, trebuie autorizată de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei americane. Totuși, scriu rușii, nu există certitudinea că "SUA vor aproba tranzacția, având în vedere legăturile anterioare ale Gunvor cu Rusia". Presa occidentală estima valoarea activelor Lukoil în străinătate la 10 miliarde de dolari și specula că, din cauza sancțiunilor americane, acestea ar putea fi vândute cu până la 70% mai ieftin.

Otilia Nuţu, expert în energie: Se încearcă eludarea sancţiunilor, trecând activele Lukoil pe numele altcuiva

Lukoil România este a treia cea mai mare companie care vinde carburant în România după cifra de afaceri, cu peste 300 de benzinării la nivel naţional. Liderul pieţei este OMV Petrom, iar pe doi e compania Rompetrol. "În ultimii ani, de câte ori ne-am străduit să împingem lucrurile în direcţia asta, acţionarul nu a dorit să purceadă către o vânzare. Acum, nu rentează deloc să menţină aceste active", a declarat Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei.

"Gunvor a avut întotdeauna o prezenţă destul de importantă atât în Rusia, cât şi în comerţul internaţional cu petrol rusesc. Probabil, e o variantă prin care se încearcă această eludare a sancţiunilor, trecând activele Lukoil pe numele altcuiva, care nu prea poate fi sancţionat fără să fie cercetat exact ce, cum şi în ce măsură Putin, prin interpuşi, deţine în continuare controlul asupra acestor companii", a explicat Otilia Nuţu, expert în energie.

Iancu Guda: Rafinăria Petrotel ar trebui să ajungă la stat şi un partener privat

Ministerul Energiei spune că analizează intenția Lukoil de a-și vinde activele din România. Când va fi anunțat oficial cumpărătorul, autoritățile vor verifica dacă tranzacția nu pune în pericol securitatea națională. Dacă apar riscuri, statul poate opri vânzarea.

Rafinăria Petrotel, care acoperă aproximativ un sfert din capacitatea de rafinare a țării, reprezintă un activ strategic şi ar trebui să ajungă la stat, cred unii specialişti. "Cred că cea mai bună soluţie pentru preluarea activelor Lukoil este o combinaţie între o companie de stat pe rafinare şi un partener privat pe zona de comercializare şi staţii de vânzare. Rafinarea este un interes strategic naţional", a comentat şi Iancu Guda, specialist economic Observator.

