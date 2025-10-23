Ruşii se laudă că vor putea ocoli şi sancţiunile lui Trump. Cum pot fi afectate operațiunile Lukoil în România

Preşedintele SUA Donald Trump a impus primele sale sancțiuni împotriva marilor companii petroliere rusești Rosneft și Lukoil. Analiștii occidentali avertizează că, în teorie, acestea ar putea îngreuna exporturile de petrol ale Moscovei, însă totul depinde de aplicarea ulterioară a sancțiunilor iar, până acum, interesul în acest sens a fost unul scăzut la Washington. Experții ruși au recunoscut că noile sancțiuni vor duce la costuri logistice mai mari și la scăderea profitului. Totuși, companiile vizate ar fi avut timp să se pregătească, iar efectele financiare imediate rămân incerte.

Statele Unite au intensificat presiunea asupra sectorului energetic rusesc, din cauza lipsei de angajament real a Moscovei față de procesul de pace în Ucraina. Au blocat practic, pe piaţa americană, Rosneft și Lukoil, împreună cu mai multe dintre filialele acestora, explică publicația financiară rusească Kommersant.

Concret, este interzis oricărei firme sau bănci (inclusiv din alte țări) să facă afaceri cu aceste companii, altfel riscă sancțiuni secundare. Sunt afectate 34 de firme afiliate, inclusiv rafinării și companii de transport petrolier. Anterior, Rosneft și Lukoil figurau pe lista de sancțiuni sectoriale, care interzicea firmelor americane să le furnizeze echipamente și servicii pentru proiecte petroliere offshore. Rosneft, condusă de Igor Secin, un apropiat al lui Vladimir Putin, și Lukoil furnizează împreună aproape jumătate din exporturile de petrol ale Rusiei aproximativ 2,2 milioane de barili pe zi. Rosneft controlează aproximativ 40% din producția de petrol a Rusiei, iar Lukoil deține o cotă de circa 15%.

În 2024, Rosneft a produs 255,9 milioane tone de petrol, iar Lukoil, excluzând proiectul West Qurna-2 din Irak, a extras 80,4 milioane tone. Acum, vor fi nevoite să folosească mai mulți intermediari pentru a-și vinde petrolul, ceea ce complică exporturile, le scade profiturile și forțează vânzarea petrolului cu discounturi (reduceri) mai mari explică Kommersant. Cu toate acestea, există excepții temporare. Până pe 21 noiembrie 2025, sunt permise anumite tranzacții, inclusiv cu benzinării Lukoil din afara Rusiei și pentru proiecte importante din Kazahstan (unde SUA au interese prin Chevron și ExxonMobil).

Igor Iușkov, expert la Universitatea Economică aflată în subordinea Guvernului Rusiei, consideră că noile sancțiuni impuse împotriva Rosneft și Lukoil vor genera, în principal, costuri suplimentare pentru companii. Potrivit acestuia, va fi necesară extinderea lanțului de intermediari care vor contracta petrolierele pentru transport și vor vinde petrolul, deoarece marile companii, inclusiv cele din Asia, probabil nu vor mai cumpăra țiței direct de la sursă, în special volumele noi. Acest lucru ar putea duce la scăderea profiturilor, adaugă expertul.

Kirill Bakhtin, analist financiar, susține că noile restricții ar putea, temporar, să mărească discounturile aplicate la petrolul brut și produsele petroliere exportate de Rusia. Însă toate companiile din domeniu au avut timp să se pregătească pentru un astfel de scenariu. În ceea ce privește Lukoil, spune Bakhtin, ar putea fi afectate operațiunile traderului internațional Litasco, precum și rafinăriile din Bulgaria și România (Petrotel din Ploiești), însă impactul concret este dificil de cuantificat în prezent.

Financial Times: India ar putea reduce importurle de petrol rusesc, dar nu semnificativ

Reliance, cea mai mare rafinărie din India, și din lume, a anunțat că va "recalibra" importurile de petrol rusesc, relatează Financial Times. Surse din industria petrolieră au precizat pentru Reuters că guvernul indian a solicitat, în mod privat, atât companiilor de stat, cât și celor private, să înceapă reducerea graduală a importurilor din Rusia.

Petrolul rusesc, oferit la prețuri reduse, a adus profituri importante pentru rafinăriile din India. Potrivit firmei de analiză Energy Aspects, Reliance a obținut un profit suplimentar de aproximativ 6 miliarde de dolari în ultimii trei ani din diferențele de preț. Potrivit datelor guvernamentale, din 2022, India a cumpărat petrol rusesc în valoare de circa 140 de miliarde de dolari, pe care Reliance și alte companii l-au rafinat în benzină și motorină pentru piețele interne și internaționale.

Cu toate acestea, analiștii sunt sceptici că va urma o reducere drastică. "Dacă India importă 40% din petrol din Rusia, ar putea reduce la 30%. La fel și companiile", a explicat analistul indian Harshraj Aggarwal, adăugând că Rusia va rămâne un furnizor important pentru India.

Reliance și Nayara Energy (afiliată Rosneft) sunt cei mai mari importatori de țiței rusesc în India. Deși Nayara este deja supusă sancțiunilor impuse de UE și Regatul Unit, ea nu a fost inclusă de SUA pe lista recentă, atrage atenţia FT. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe indian, Randhir Jaiswal, a reiterat că, în calitate de importator major de petrol, India trebuie să asigure "prețuri stabile la energie și aprovizionare sigură" și că își va diversifica sursele energetice "după cum este necesar". Președintele Vladimir Putin are programată o vizită oficială în India în decembrie, în cadrul unui summit bilateral.

Reuters: Sancţiunile au crescut prețul petrolului și au cauzat îngrijorări în India

Surse din industria petrolieră din India au declarat pentru Reuters că rafinăriile indiene sunt pregătite să reducă drastic importurile de petrol rusesc pentru a se asigura că respectă sancțiunile americane. Cu toate astea, unii analiști spun că noile sancțiuni vor forța Rusia să aplice reduceri de preț și mai mari la petrolul vândut pe piața globală, pentru a compensa riscul unor sancțiuni secundare ţarilor clinte. Totuși, dacă prețurile globale continuă să crească, efectul negativ ar putea fi atenuat și ar susține finanțele statului rus și valoarea rublei. Ministerul rus de Externe a calificat sancțiunile drept "contraproductive" pentru obținerea păcii și a reafirmat că obiectivele Moscovei în Ucraina rămân neschimbate.

După anunţarea sancţiunilor, contractele futures pentru țițeiul WTI (american) au crescut joi cu peste 5%, depășind 61 de dolari pe baril, atingând un maxim al ultimelor două săptămâni. Iar prețul țițeiului Brent (european) a crescut cu 3,2 dolari, adică +5,11%, ajungând la 65,79 dolari pe baril, potrivit tradingeconomics.com. Prețul petrolului Urals (rusesc) a crescut la 55,98 dolari pe baril pe 22 octombrie. Veniturile din petrol și gaze reprezintă aproximativ un sfert din bugetul federal al Rusiei.

După impunerea sancțiunilor, președintele Donald Trump a declarat că va exercita presiuni asupra marilor cumpărători de petrol rusesc și că va discuta săptămâna viitoare cu președintele Chinei, Xi Jinping, despre reducerea importurilor. De asemenea, el a reafirmat că India își va diminua achizițiile de petrol rusesc. În paralel, statele membre ale Uniunii Europene au aprobat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include interzicerea importurilor de GNL (gaz natural lichefiat) rusesc.

