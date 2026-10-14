Scumpirile lovesc din nou, după o scurtă perioadă de respiro! Motorina este cu 40% mai scumpă faţă de anul trecut, iar cafeaua, ouăle şi uleiul se află şi ele în topul majorărilor de preţuri. Oficial, inflaţia se apropie de 7%, dar realitatea de la raft spune o altă poveste. Un experiment Observator arată că aceleaşi produse, cumpărate din acelaşi lanţ de magazine, costă acum cu 25% mai mult decât în urmă cu un an. Pentru români, asta înseamnă mai puţine cumpărături cu aceiaşi bani şi o presiune tot mai mare asupra bugetului familiei.

Stabilit de 20 de ani în Franţa, Adrian compară preţurile cu cele dintr-un restaurant parizian care oferă şi vedere la Arcul de Triumf. S-a întors în ţară pentru o vacanţă scurtă şi s-a speriat când a fost la cumpărături. "Sincer, sunt surprins de preţurile care sunt în magazine. Până şi apa minerală. Este sub un euro şi aici am luat cu 6 lei", spune Adrian.

Reporter: Cât vă așteptați să dați pe o cafea la mall?

Adrian: Nu știu.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Eu zic că vreo 25 de lei?

Adrian: 5 euro? La 5 euro pot să mă duc să beau o cafea la un restaurant étoilé.

Cele mai mari scumpiri

Românii simt pe pielea lor scumpirile de fiecare dată când fac cumpărături. "Noi vedem zi de zi câte un mic adaos. Ouăle s-au scumpit foarte mult. Carnea. Cafeaua foarte mult".

Observator a comparat cheltuielile de acum şi de anul trecut pentru aceleaşi cumpărături de pe un bon vechi. Toate preţurile pentru aceste produse sunt mai mari. Pe primul loc se află cafeaua, care s-a scumpit cu 25%. Pe locul doi, peştele şi ouăle, unde preţurile au crescut cu 20%. Berea e mai scumpă cu 10 procente, iar la carne de pui, brânza şi apă preţurile au crescut cu 5 procente.

Adică peste scumpirile calculate de institutul de statistică. O pungă de cafea de 500 de grame costă 49 de lei faţă de 39 anul trecut. Dorada s-a scumpit de la 48 la 58 de lei kilogramul, iar 30 de ouă clienţii plătesc cu 5 lei mai mult decât anul trecut.

"Procentul de la INS reprezintă media creşterii preţurilor pentru tot. Ceea ce percepem noi sunt preţurile pe care le vedem zi de zi, în cumpărăturile curente", explică Christian Năsulea, profesor de economie.

"Cei mai săraci plătesc o inflaţie mai mare. Când consumi pe transport, energie, alimente, jumătate din veniturile tale, astea sunt cele mai afectate de inflaţie. Inflaţia nu e una singură, depinde de vârstă, de sănătate, eşti cu credit, stai în gazdă", spune Adrian Mitroi, profesor de economie.

Inflaţia a sărit din nou, la 6,6%

"Îi spunem geoinflaţie. Importăm multă inflaţie, nu mai fabricăm local. Cea mai multă e prin combustibil, o simţim toţi. E în primul rând o inflaţie energetică. E inflaţie periculoasă, care nu răspunde nici la politicile băncii centrale", a explicat Adrian Mitroi, profesor de economie.

Abia la sfârşitul anului viitor am putea avea inflaţie sub 5%, estimează Banca Naţională.