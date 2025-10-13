Preţuri mari, salarii mici. În timp ce rata inflaţiei a crescut din nou şi e tot la un pas de 10%, la venituri majorarea e abia de 4%. Nu reuşim să ţinem pasul cu scumpirile, iar asta se vede ori de câte ori mergem la supermarket sau piaţă.

Mihai Cojocaru locuieşte de 50 de ani în Suedia. O dată la câteva luni, revine în ţară. Şi mereu e uimit de preţurile pe care le găseşte aici.

"Am venit alaltăieri din Suedia şi preţurile sunt aproape la fel sau mai mari. Deci aţi atins Vestul. Salariile la noi sunt mai mari şi totuşi nu ştiu cum are lumea posibilitatea să trăiască cu preţurile acestea", a declarat Mihai Cojocaru, român stabilit în Suedia.

Nu e singurul client venit de peste hotare care spune asta când face piaţa.

"Câteva produse sunt mai scumpe aici ca în Franţa. Ouă, unt, produse de bază", a punctat alt român care locuieşte în străinătate.

Curentul, mai scump cu 70% faţă de anul trecut

Scumpirile sunt confirmate şi de Institutul de Statistică. Rata inflaţiei a crescut uşor în septembrie, aproape de 10%. Alimentele au preţuri mai mari, în medie, cu aproape 8%. Iar pe primul loc în topul scumpilor se află fructele proaspete.

Taxele şi dispariţia plafonării din energie ne-au adus aici. Curentul e mai scump cu aproape 70% faţă de anul trecut.

"Am plătit pentru 70 de Kwh 140 de lei. Înainte plăteam 60-70 de lei. S-au dublat", a povestit o persoană.

Salariile nu țin pasul cu inflația

Câştigurile însă nu reuşesc să ţină pasul cu inflaţia. Salariul mediu net a crescut cu 4,4% în luna august şi a ajuns la 5.387 de lei.

"Vedem o temperare a dinamicii salariilor, semnificativă în sectorul bugetar. Cred că în sectorul privat este mult mai accentuată această stagnare a salariilor", a semnalat Cristian Păun, profesor de economie.

Iar veştile proaste nu se opresc aici.

"Mă aştept la o creştere uşoară de preţuri, în perioada următoare. mai ales că există o presiune de creştere a preţurilor din zona de energie", mai spune Cristian Păun, profesor de economie.

Inflaţia are mari şanse să depăşească 10% în lunile următoare. Banca Naţională a României estimează că, pe finalul anului, va fi în jurul valorii de 9%. Abia de anul viitor vom vedea o scădere reală.

