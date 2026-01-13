Luni, la orele 9:35 și 18:00, consumul de electricitate a depășit pentru prima dată în patru ani pragul de 9.000 MW, ajungând la 9.024 MW dimineața și 9.040 MW seara, potrivit Profit.ro.

Record de consum de electricitate în România: peste 9.000 MW pentru prima dată în 4 ani - Shutterstock

Ultima dată când s-a înregistrat un consum instantaneu mai mare de 9.000 MW a fost în ianuarie 2022, conform datelor Profit.ro.

Recordul istoric al consumului instantaneu al ultimilor 10 ani, cel puțin, a fost înregistrat în ianuarie 2017, respectiv 9.930 MW.

Producția internă se situa la 7882 MW, ceea ce făcea ca România să importe 1157 MW pentru acoperirea consumului intern. Aproape 2.000 MW proveneau de la hidrocentrale, la fel ca și energia produsă din hidrocarburi.

Articolul continuă după reclamă

Energia nucleară și cea pe cărbune contribuiau și ele cu câte aproximativ 1.300 MW, urmate de cea eoliană, cu 1000 MW. Consumul ar putea fi și mai ridicat marți dimineață, când se anunță în București temperaturi de -15 grade Celsius, cu 5 grade sub cele de luni dimineață.

Gerul instalat în Europa a scumpit energia spot pe întreg continentul, însă în special în Europa de Est, unde prețurile sunt triple față de cele din Franța de exemplu sau duble față de cele din Germania.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să identificaţi postările online făcute cu Inteligenţa Artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰