Observator » Ştiri economice » Cât au crescut cheltuielile firmelor cu angajații, în trimestrul II din 2026. România, pe ultimul loc în UE

Cât au crescut cheltuielile firmelor cu angajații, în trimestrul II din 2026. România, pe ultimul loc în UE

Cât au crescut cheltuielile firmelor cu angajații, în trimestrul II din 2026. România, pe ultimul loc în UE Cât au crescut cheltuielile firmelor cu angajații, în trimestrul II din 2026. România, pe ultimul loc în UE - Hepta
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor N.T. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 16.09.2026, 12:27 | Modificat la 16.09.2026, 12:48

Costul orar cu forța de muncă a crescut cu 3,1% în zona euro și cu 3,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România a înregistrat însă cea mai modestă creștere din UE, de doar 1,8%, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat. Avansul redus al costurilor cu forța de muncă în țara noastră vine în contextul unei scăderi de 3% în sectorul non-business, cea mai puternică diminuare înregistrată la nivelul blocului comunitar.

Costul cu forața de muncă cuprinde costurile cu salariile şi costurile non-salariale, precum contribuţiile sociale plătite de angajatori.  Avansul modest al costurilor cu forţa de muncă în România se explică printr-o scădere cu 3% a costului orar al forţei de muncă în sectorul de non-business, aceasta fiind cea mai puternică scădere din blocul comunitar, scrie Agerpres.

Pe sectoare ale economiei, în România costul orar cu forţa de muncă a crescut cu 5,7% în construcţii, cu 3,6% în industrie şi cu 2,8% în sectorul serviciilor, arată datele Eurostat.

Potrivit cifrelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică, costul orar al forţei de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o creştere de 1,8% în trimestrul II din 2026, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025, iar faţă de trimestrul anterior a fost mai mic cu 0,32%.

Articolul continuă după reclamă

Comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităţilor economice.

Cele mai semnificative creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în construcţii (5,71%), industria extractivă (5,63%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (5,33%), hoteluri şi restaurante (4,99%), industria prelucrătoare (4,07%), respectiv în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (4,03%).

Comparativ cu trimestrul II din anul trecut, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a scăzut cel mai mult în administraţie publică (-5,79%), respectiv în învăţământ (-4,70%).

Pe acelaşi subiect

Faţă de acelaşi trimestru al anului precedent, componenta cheltuielilor directe (salariale) cu forţa de muncă a crescut în trimestrul II din 2026 cu 1,79%, iar componenta cheltuielilor indirecte (non-salariale) cu 1,90%.

N.T.
Like
cheltuieli salarii forta de munca
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.