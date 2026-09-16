Costul orar cu forța de muncă a crescut cu 3,1% în zona euro și cu 3,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România a înregistrat însă cea mai modestă creștere din UE, de doar 1,8%, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat. Avansul redus al costurilor cu forța de muncă în țara noastră vine în contextul unei scăderi de 3% în sectorul non-business, cea mai puternică diminuare înregistrată la nivelul blocului comunitar.

Cât au crescut cheltuielile firmelor cu angajații, în trimestrul II din 2026. România, pe ultimul loc în UE - Hepta

Costul cu forața de muncă cuprinde costurile cu salariile şi costurile non-salariale, precum contribuţiile sociale plătite de angajatori. Avansul modest al costurilor cu forţa de muncă în România se explică printr-o scădere cu 3% a costului orar al forţei de muncă în sectorul de non-business, aceasta fiind cea mai puternică scădere din blocul comunitar, scrie Agerpres.

Pe sectoare ale economiei, în România costul orar cu forţa de muncă a crescut cu 5,7% în construcţii, cu 3,6% în industrie şi cu 2,8% în sectorul serviciilor, arată datele Eurostat.

Potrivit cifrelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică, costul orar al forţei de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o creştere de 1,8% în trimestrul II din 2026, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025, iar faţă de trimestrul anterior a fost mai mic cu 0,32%.

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Comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităţilor economice.

Cele mai semnificative creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în construcţii (5,71%), industria extractivă (5,63%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (5,33%), hoteluri şi restaurante (4,99%), industria prelucrătoare (4,07%), respectiv în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (4,03%).

Comparativ cu trimestrul II din anul trecut, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a scăzut cel mai mult în administraţie publică (-5,79%), respectiv în învăţământ (-4,70%).

Faţă de acelaşi trimestru al anului precedent, componenta cheltuielilor directe (salariale) cu forţa de muncă a crescut în trimestrul II din 2026 cu 1,79%, iar componenta cheltuielilor indirecte (non-salariale) cu 1,90%.