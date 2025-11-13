România a obținut aprobarea PNRR revizuit la Bruxelles. Câți bani vin pentru investiții și reforme

România a obținut aprobarea versiunii revizuite a PNRR la Bruxelles. Ministerul Finanţelor a anunţat că ţara noastră a reușit să păstreze întreaga alocare de granturi și să reducă componenta de împrumut, în urma unor negocieri dificile cu Comisia Europeană. Planul are o valoare totală de 21,41 miliarde euro, iar modificările vizează implementarea mai eficientă și mai realistă a reformelor. România a primit deja 10,7 miliarde euro și urmează să primească o sumă similară până la finalul anului 2026.

România a obţinut, joi, aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), desfăşurată la Bruxelles, a anunţat Ministerul de Finanţe, într-un comunicat. Planul revizuit are o valoare totală de 21,41 miliarde euro, din care o componentă majoră de granturi (fonduri nerambursabile), de 13,57 miliarde euro, şi 7,84 miliarde euro împrumuturi, fiind configurat pe şase cereri de plată (dintre care trei deja transmise).

Numărul jaloanelor şi ţintelor a fost redus de la 518 la 390, fără a diminua ambiţia reformelor asumate. Modificările au vizat în principal eliminarea investiţiilor cu risc de neimplementare, trecerea unor proiecte performante din componenta de împrumut în grant şi introducerea unor investiţii noi cu impact economic şi social ridicat, precum capitalizarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare sau achiziţia de ambulanţe pentru DSU, se arată în comunicat.

La ECOFIN, România este reprezentată de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. "Aprobarea planului revizuit vine după o perioadă intensă de negociere, dialog tehnic şi instituţional cu Comisia Europeană. Renegocierea PNRR a fost începută cu peste 1 an în urmă, acesta fiind al 3-lea Guvern care duce discuţii cu Comisia Europeană referitor la aspectele ce ţineau de implementarea planului şi renegocierea alocărilor. Responsabilitatea şi seriozitatea cu care am purtat dialogul cu Comisia în ultimele 4 luni au condus la menţinerea nivelului maxim al alocării de granturi disponibilă României. Am reuşit să agreăm o structură simplificată a planului, prin care reducem presiunea asupra bugetului de stat, prin diminuarea componentei de împrumut şi asigurăm o mai bună implementare a reformelor necesare pentru competitivitatea economiei româneşti. România a încasat până în prezent 10,7 miliarde euro din PNRR şi urmează să primească până la sfârşitul anului viitor aproximativ acceaşi sumă. Relansarea economică este condiţionată de atragerea tuturor banilor europeni de care dispunem, atât cei din PNRR, cât şi cei de coeziune", a declarat Alexandru Nazare, citat în comunicat.

În cadrul reuniunii ECOFIN au mai fost aprobate planurile revizuite ale Luxemburgului, Belgiei, Estoniei, Croaţiei şi Slovaciei. Pe agenda reuniunii de la Bruxelles se află, de asemenea, teme majore privind consolidarea economiei europene, printre care reforma vamală a Uniunii Europene şi revizuirea Directivei privind impozitarea produselor energetice şi a electricităţii.

"Miniştrii de finanţe au ajuns azi la un acord în ceea ce priveşte propunerea de regulament privind introducerea unui tratament tarifar simplificat pentru vânzările la distanţă şi eliminarea pragului de 150 de euro pentru scutirea de taxe vamale. România a susţinut eliminarea pragului, considerând-o o măsură esenţială pentru combaterea subevaluării bunurilor vândute online şi reducerea pierderilor semnificative de venituri din taxe vamale şi TVA", conform comunicatului MF.

Un alt dosar important aflat pe agenda ECOFIN a vizat revizuirea Directivei privind impozitarea produselor energetice şi a energiei electrice (ETD), parte a pachetului legislativ "Fit for 55". "Miniştrii de Finanţe europeni au salutat eforturile Preşedinţiei daneze de a avansa negocierile pe un dosar complex, din discuţii rezultând că textul actual necesită în continuare ajustări pentru a asigura un echilibru între obiectivele climatice şi competitivitatea economică", potrivit sursei citate.

