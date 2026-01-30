Antena Meniu Search
Nicușor Dan spune că măsurile Guvernului puteau fi mai puțin dureroase pentru români: "Macro suntem bine"

Preşedintele Nicuşor Dan admite că la nivel macro măsurile luate de Guvern au dat rezultate, dar afirmă că omul de rând resimte altfel aceste măsuri. 

de Redactia Observator

la 30.01.2026 , 08:25
Nicuşor Dan a fost întrebat, joi seară, la Digi 24, dacă măsurile luate de Guvern în anul 2025 ar fi putut să fie adoptate în aşa fel încât să aibă un efect "mai puţin dureros" sau un impact mai mare asupra populaţiei. 

"Da, evident. Şi locurile din care tai sau adaugi pot să fie altele. De exemplu, poţi să tai de la investiţii şi oamenii simt mai puţin decât să măreşti TVA-ul care se duce în toate preţurile. Asta este o discuţie post-factum, s-a întâmplat", a răspuns Nicuşor Dan.

Şeful statului a subliniat că "macro suntem bine", ca ţară, având în vedere reducerea deficitului la un nivel mai bun decât cel estimat, însă a admis că "la nivelul omului" lucrurile nu se simt la fel, având în vedere inflaţia. 

"Macro da. (...) Noi eram într-un risc mare de a intra într-un cerc vicios din care, cum am mai trăit de două, trei ori după Revoluţie, în loc să avem prim-ministru am fi avut un Fond Monetar Internaţional care ar fi luat deciziile, care au fost mult mai dureroase decât cele care au fost", a adăugat preşedintele.

