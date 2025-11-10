Cu facturile la energie din ce în ce mai mari, interesul pentru panourile fotovoltaice este uriaş, chiar și fără subvenții. Programul "Casa Verde" e blocat, dar românii NU mai aşteaptă ajutorul de la stat. Îşi instalează panouri pe cont propriu şi speră că îşi vor amortiza investiţia. Doar într-o lună au apărut peste 10.000 de noi prosumatori. Lucia Cujbă ne arată cât putem economisi dacă ne producem singuri energia.

Românii care economisesc mii de lei pe an la facturile la energie. Numărul lor a ajuns la 270.000

Doar în luna septembrie au apărut 10.000 de noi prosumatori, iar numărul total a ajuns la 267.000. Capacitatea instalată depășește 3.000 de megawați, cât patru reactoare nucleare.

Tot mai mulți români investesc și în baterii de stocare. Peste 30.000 de prosumatori au deja sisteme care le permit să folosească energia produsă ziua și pe timpul nopții.

Companiile din domeniu confirmă trendul. În primele șase luni ale anului, una dintre ele a instalat aproape 3.000 de sisteme fotovoltaice pentru locuințe, în creștere cu 13% față de aceeași perioadă din 2024. Și un detaliu important: instalările realizate în afara programului "Casa Verde" au crescut de 10 ori față de anul trecut, semn că românii investesc independent, fără să mai aștepte subvenții.

Articolul continuă după reclamă

Economii uriașe pentru familiile care își produc singure energia

Iar la instalările noi, schimbarea este uriașă: dacă în anii trecuți doar 10% dintre sisteme aveau baterii, acum procentul a urcat la 87%.

Un studiu recent arată că o familie care produce o parte din consum poate economisi până la 70%. Pentru facturi de până la 150 de lei pe lună, un sistem de 3 kilowați cu baterie poate aduce economii de 4.700 de lei pe an.

Pentru facturi de 300 de lei, un sistem de 5 kilowați poate reduce costurile cu aproape 8.000 de lei anual. Iar la facturi de 600 de lei, cu un sistem de 7 kilowați, economiile trec de 11.000 de lei într-un singur an.

Lucia Cujbă Like În spatele cifrelor reci, suntem noi și banii noștri. Ele dau nuanță și rigoare, perspective și context. Cum muncim, cum cheltuim, cum trăim? Care e valoarea banilor și cât ne costă să fim români? ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de legi mai dure şi mai clare privind violenţa domestică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰